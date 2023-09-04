Под Новосибирском женщина убежала от медведя в лесу

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Женщина рассказала, что встреча с косолапым произошла недалеко от Старого Дубровино. Она собирала грибы, как вдруг услышала хруст в кустах и рычание. Когда подняла голову, увидела медведя и ринулась бежать прочь.
Сибирячку спасло то, что медведь обитал возле хлебного поля и был сыт. Он не стал даже бежать за ней, пишет районная газета «Знамя труда».
Напомним, ранее в Новосибирской области орудовал другой разъяренный медведь, который загрыз домашний скот. Его отловили и застрелили.