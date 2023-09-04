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Под Новосибирском женщина убежала от медведя в лесу

Под Новосибирском женщина убежала от медведя в лесу

4 сентября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Жительница Усть-Таркского района Новосибирской области спаслась от медведя в лесу. Его она встретила во время сбора грибов.

Женщина рассказала, что встреча с косолапым произошла недалеко от Старого Дубровино. Она собирала грибы, как вдруг услышала хруст в кустах и рычание. Когда подняла голову, увидела медведя и ринулась бежать прочь.

Сибирячку спасло то, что медведь обитал возле хлебного поля и был сыт. Он не стал даже бежать за ней, пишет районная газета «Знамя труда».

Напомним, ранее в Новосибирской области орудовал другой разъяренный медведь, который загрыз домашний скот. Его отловили и застрелили.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Грибы#Лес#Медведь
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