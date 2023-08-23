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Медведь растерзал лошадей

В Новосибирской области застрелят медведя-убийцу из Венгеровского района

23 августа 2023, 06:07
Фото: 1MI
Медведь растерзал лошадей
В Новосибирской области разрешили застрелить бурого медведя, который убил двух лошадей на стойбище в Венгеровском районе.

В Новосибирской области примут меры по устранению опасного медведя. Ранее этот хищник атаковал и убил двух лошадей на стойбище в Венгеровском районе.

Местные жители пожаловались на происходящее, и в результате минприроды Новосибирской области приняло решение разрешить застрелить опасного бурого медведя.

По приказу ведомства, сотрудники охотничьего угодья ООО «Сибирская охота» и охотничьего хозяйства «Улуцкое» в Венгеровском районе должны отследить и уничтожить хищника в период с 22 по 24 августа. В приказе особо отмечается, что медведь представляет угрозу для жизни людей.

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