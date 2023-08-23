В Новосибирской области застрелят медведя-убийцу из Венгеровского района

По приказу ведомства, сотрудники охотничьего угодья ООО «Сибирская охота» и охотничьего хозяйства «Улуцкое» в Венгеровском районе должны отследить и уничтожить хищника в период с 22 по 24 августа. В приказе особо отмечается, что медведь представляет угрозу для жизни людей.