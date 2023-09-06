Новосибирск вошел в ТОП-10 главных городов РФ по качеству городской среды

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Published Сегодня, 03:49
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Новосибирск делит 9-ю и 10-ю строчки рейтинга с Челябинском, также набравшим 204 балла в группе крупных городов-миллионников. В первой пятерке главных городов России по уровню городской среды расположились Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.
Для сравнения показатель Москвы на сайте «Индекс качества городской среды» — 299. У Санкт-Петербурга — 264 балла. Столичные города лидируют с большим отрывом. Согласно представленной митодике неблагоприятной городской средой считается индекс от 0 до 180 баллов.