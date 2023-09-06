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Новосибирск делит 9 и 10 строчки по показателю Индекса городской среды среди миллионников России

Новосибирск вошел в ТОП-10 главных городов РФ по качеству городской среды

6 сентября 2023, 03:49
Фото: Павел Мирошников
Новосибирск делит 9 и 10 строчки по показателю Индекса городской среды среди миллионников России
Индекс качества городской среды составляет Министерство строительства и ЖКХ России. По итогам 2022 года Новосибирск набрал 204 балла, и вошел в десятку крупнейших мегаполисов страны по этому показателю.

Новосибирск делит 9-ю и 10-ю строчки рейтинга с Челябинском, также набравшим 204 балла в группе крупных городов-миллионников. В первой пятерке главных городов России по уровню городской среды расположились Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

Для сравнения показатель Москвы на сайте «Индекс качества городской среды» — 299. У Санкт-Петербурга — 264 балла. Столичные города лидируют с большим отрывом. Согласно представленной митодике неблагоприятной городской средой считается индекс от 0 до 180 баллов.

Составлен рейтинг расходов на ЖКХ в Новосибирской области — регион на 44 месте в РФ
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#Экономика#Город#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Россия#Рейтинг
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