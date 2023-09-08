В Новосибирске криминальному авторитету вынесли приговор за вымогательство 5 млн

Судья не увидел признаков вымогательства в действиях двух подсудимых и назначил каждому год исправительных работ за самоуправство. Однако наказание не было приведено в исполнение из-за истечения срока давности. Второе обвинение в вымогательстве также отклонено судьей. Решение суда еще не является окончательным.