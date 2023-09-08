В Новосибирске криминальному авторитету вынесли приговор за вымогательство 5 млн

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
В Новосибирске озвучили решение суда по делу о вымогательстве, в котором фигурирует известный преступник. Он был обвинен в требовании большой суммы денег с целью получить имущество.
По версии следствия, потерпевшим стал мужчина, которому злоумышленники предоставили около 5 миллионов рублей за определенные услуги. Однако результатами сделки они оказались недовольны, а потерпевший даже обратился в полицию из-за вымогательства, пишет НГС.
Судья не увидел признаков вымогательства в действиях двух подсудимых и назначил каждому год исправительных работ за самоуправство. Однако наказание не было приведено в исполнение из-за истечения срока давности. Второе обвинение в вымогательстве также отклонено судьей. Решение суда еще не является окончательным.