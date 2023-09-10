Выборы губернатора Новосибирской области 2023: до скольки голосовать 10 сентября

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В воскресенье, 10 сентября — заключительный день голосования в ходе выборов губернатора Новосибирской области. На пост главы региона претендуют четыре человека, о каждом из них мы подробно рассказывали в специальном материале. Сегодня избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
До 14 часов еще можно уведомить свою участковую избирательную комиссию о желании проголосовать на дому. Сделать это можно в письменной или устной форме. При наличии уважительных причин, не позволяющих лично прийти на участок, члены избирательной комиссии в течение дня сами придут к вам домой с переносной урной для голосования.
Узнать, где находится ваш участок для голосования, можно по этой ссылке.
А вот дистанционно проголосовать смогут только те, что до конца дня 4 сентября подал соответствующую заявку через сайт Госуслуг. О тонкостях дистанционного электронного голосования мы рассказывали ранее.