Выборы губернатора Новосибирской области 2023: до скольки голосовать 10 сентября

До 14 часов еще можно уведомить свою участковую избирательную комиссию о желании проголосовать на дому. Сделать это можно в письменной или устной форме. При наличии уважительных причин, не позволяющих лично прийти на участок, члены избирательной комиссии в течение дня сами придут к вам домой с переносной урной для голосования.