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Тепло будет в Новосибирске

Теплая и ясная погода до +17 °С ожидается в Новосибирске — смотрим прогноз

11 сентября 2023, 01:30
Фото: 1MI
Тепло будет в Новосибирске

В Новосибирске ожидается длительное потепление до +17 °С в начале недели

На этой неделе в Новосибирске ожидается теплая и ясная погода без осадков, о чем свидетельствуют данные синоптиков.

В начале новой недели жителям Новосибирска предстоит насладиться приятным потеплением и ясной погодой. По данным сервиса Gismeteo, ожидается малооблачная погода без осадков.

11 сентября в течение дня температура поднимется до +17 °С, к ночи опустится до +8 °С. Прогнозируется ясная погода без осадков. 12 сентября ожидается до +12 °С днем и до +7 °С ночью. В этот день будет дождь.

13 сентября продолжится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит +18 °С днем и опустится до +9 °С к ночи. 14 сентября ожидается до +19 °С днем и +9 °С ночью. В этот день ожидается ясная погода.

15 сентября столбики термометра покажут до +18 °С в течение дня, а к ночи похолодает до +8 °С. Ожидается облачная погода и небольшой дождь.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Дождь#Эмилия Губарева
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