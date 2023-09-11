Теплая и ясная погода до +17 °С ожидается в Новосибирске — смотрим прогноз

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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В начале новой недели жителям Новосибирска предстоит насладиться приятным потеплением и ясной погодой. По данным сервиса Gismeteo, ожидается малооблачная погода без осадков.
11 сентября в течение дня температура поднимется до +17 °С, к ночи опустится до +8 °С. Прогнозируется ясная погода без осадков. 12 сентября ожидается до +12 °С днем и до +7 °С ночью. В этот день будет дождь.
13 сентября продолжится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит +18 °С днем и опустится до +9 °С к ночи. 14 сентября ожидается до +19 °С днем и +9 °С ночью. В этот день ожидается ясная погода.
15 сентября столбики термометра покажут до +18 °С в течение дня, а к ночи похолодает до +8 °С. Ожидается облачная погода и небольшой дождь.