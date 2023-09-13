Черные ритуальщики атаковали новосибирцев СМС-рассылкой

Людей ловят на том, что они находятся в состоянии сильного стресса и растерянности. В этот момент черные ритуальщики и навязывают свои услуги. Раньше они пытались войти в квартиры вместе с полицией и скорой или звонить родственникам как можно скорее, пока клиенты были в состоянии, когда им сложно было принимать решения. Теперь, вместо звонков и наглых попыток войти в квартиру, родственники умерших начинают получать СМС или сообщения в мессенджерах. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мемориальная служба „ИМИ“» Дмитрий Зверев.