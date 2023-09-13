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Агенты пишут родственникам умерших

Черные ритуальщики атаковали новосибирцев СМС-рассылкой

13 сентября 2023, 08:37
Фото: atas.info
Агенты пишут родственникам умерших
Новосибирцы столкнулись с новыми атаками через СМС и мессенджеры от «черных похоронных агентов», Сообщения рассылают массово и настойчиво: один и тот же абонент может получить десятки СМС за день. Это происходит сразу после вызова скорой или полиции для официальной фиксации смерти близкого.

Людей ловят на том, что они находятся в состоянии сильного стресса и растерянности. В этот момент черные ритуальщики и навязывают свои услуги. Раньше они пытались войти в квартиры вместе с полицией и скорой или звонить родственникам как можно скорее, пока клиенты были в состоянии, когда им сложно было принимать решения. Теперь, вместо звонков и наглых попыток войти в квартиру, родственники умерших начинают получать СМС или сообщения в мессенджерах. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мемориальная служба „ИМИ“» Дмитрий Зверев.

По словам Зверева, «темные агенты» чаще всего получают информацию о смерти от полицейских или медицинского персонала. Эта схема уже давно работает в Новосибирске. В 2023 году агенты освоили технологии спам-рассылки. Они также используют специализированные сервисы, чтобы буквально терроризировать родственников умерших.

«К нам не так давно обратилась женщина. Когда ее отец умер, она вызвала скорую, а уже через несколько минут ей стали звонить представители похоронной компании, навязывая свои услуги. После отказа ей начали приходить СМС-сообщения с полным перечнем оказываемых услуг и ценами. Все, что предлагается по телефону — это мошеннический подход с непонятными результатами. Кроме того, никто не вправе разглашать персональные данные родственников умерших, в том числе номер телефона, без согласия».
спам-рассылкаспам-рассылка
спам-рассылка

Из-за серьезности проблемы «Мемориальная служба „ИМИ“» открыла специальную «горячую линию», на которую можно обратиться, если вы стали жертвой спам-рассылки от похоронных агентств. Все полученные жалобы оформляются специалистами и помогают подать заявление в полицию. Номер «горячей линии»: 063.

Черные ритуальщики: как они орудуют в Новосибирске
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