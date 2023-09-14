Реки крови из канализации растеклись по улицам Черепаново в Новосибирской области

По словам женщины, сегодня утром, вероятно, на мясокомбинате был произведен сброс каких-то отходов в канализацию, в результате чего кровь начала течь по всей улице Кирова. Похожая проблема возникла у них уже два года назад, когда было объявлено, что на мясокомбинате произошел большой забой скота, а старая канализационная система не справилась с большим объемом.