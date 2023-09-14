Реки крови из канализации растеклись по улицам Черепаново в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В городе Черепаново по улицам начали распространяться потоки крови, вытекающие из канализационных люков. Местная жительница сообщила об этом в интервью «Черепановским вестям» и полагает, что такое произошло из-за выбросов отходов с близлежащего мясокомбината.
По словам женщины, сегодня утром, вероятно, на мясокомбинате был произведен сброс каких-то отходов в канализацию, в результате чего кровь начала течь по всей улице Кирова. Похожая проблема возникла у них уже два года назад, когда было объявлено, что на мясокомбинате произошел большой забой скота, а старая канализационная система не справилась с большим объемом.
Жительница отмечает, что в то время все колодцы на улице были заполнены и содержимое стекло в огороды и дворовые участки. Ситуация повторяется и сейчас.
Она оставила заявку в диспетчерской и после обеда специалисты приехали для откачки колодцев. Кроме ужасного вида крови, этот процесс сопровождается неприятным запахом. Женщина также добавила, что они позвонили в СЭС и в Искитим, но им сказали оставить жалобу на сайте.