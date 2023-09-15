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Женщина стало плохо

Пассажирке стало плохо в метро на станции «Октябрьской» в Новосибирске

15 сентября 2023, 05:06
Фото: atas.info
Женщина стало плохо
В Новосибирске на станции «Октябрьская» в вагоне метро пассажирке стало плохо: на место происшествия была вызвана скорая помощь.

15 сентября в вагоне метро на станции «Октябрьская» произошел случай, когда пассажирке стало плохо. Инцидент произошел около 09:40, когда поезд двигался в сторону «Заельцовской».

Когда машинисту сообщили, что человеку стало плохо, то поезд задержали на станции. Сотрудники метро быстро прибежали в нужный вагон, пишет НГС.

По информации пресс-службы Новосибирского метрополитена, женщине стало плохо и она упала в вагоне. Пассажиры использовали громкую связь для связи с машинистом и вызвали скорую помощь на место происшествия.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Инцидент#Скорая помощь#Эмилия Губарева
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