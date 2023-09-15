Пассажирке стало плохо в метро на станции «Октябрьской» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
15 сентября в вагоне метро на станции «Октябрьская» произошел случай, когда пассажирке стало плохо. Инцидент произошел около 09:40, когда поезд двигался в сторону «Заельцовской».
Когда машинисту сообщили, что человеку стало плохо, то поезд задержали на станции. Сотрудники метро быстро прибежали в нужный вагон, пишет НГС.
По информации пресс-службы Новосибирского метрополитена, женщине стало плохо и она упала в вагоне. Пассажиры использовали громкую связь для связи с машинистом и вызвали скорую помощь на место происшествия.