Чиновники-нарушители. Более 150 представлений внесла прокуратура мэрии Новосибирска

В результате этого прокуратура не только внесла представления, но также направила в суд 41 иск и возбудила 17 административных дел. Она также предупредила 10 лиц о недопустимости нарушения закона и отправила один материал в орган предварительного расследования для решения вопроса о возможном уголовном преследовании.