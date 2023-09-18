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Больше сотни представлений получила мэрия

Чиновники-нарушители. Более 150 представлений внесла прокуратура мэрии Новосибирска

18 сентября 2023, 02:30
Фото: atas.info
Больше сотни представлений получила мэрия

В Новосибирске прокуратура внесла мэрии 154 представления в 2023 году

За полгода в Новосибирске прокуратура внесла мэрии и ее подчиненным 154 представления, выявив при этом 706 нарушений.

Представление — это документ, который составляется при обнаружении нарушений закона со стороны должностных лиц и органов власти. За шесть месяцев 2023 года было выявлено 706 нарушений, сообщает BFM-Новосибирск.

В результате этого прокуратура не только внесла представления, но также направила в суд 41 иск и возбудила 17 административных дел. Она также предупредила 10 лиц о недопустимости нарушения закона и отправила один материал в орган предварительного расследования для решения вопроса о возможном уголовном преследовании.

Нарушения были обнаружены в таких областях, как дорожное хозяйство, распоряжение муниципальным имуществом, градостроительство, благоустройство и использование бюджетных средств.

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