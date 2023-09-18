«С палочками и плачут»: стоматология в Новосибирске теряет клиентов из-за молнии

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
«Мы потеряли возрастных пациентов, которые возвращаются с дач. Им хочется полечить зубы, проверить здоровье, но без лифта передвигаться сложно. Рентген и ортопеды — на верхних этажах. Приходят с палочками, жалуются и плачут, обижаются», — цитирует «НГС Новосибирск» сотрудницу поликлиники.
Из-за этого пришлось отложить прием «трудных» в плане передвижения пациентов до починки лифта. Оборудование вышло из строя месяц назад после удара молнии в электрощитовую. Благодаря гостье с небес надолго вышли из строя компьютеры, телефоны и стоматологическое оборудование.
К настоящему моменту восстановлено практически все, кроме лифта. Дело в том, что детали необходимо получить из Южной Кореи. Все необходимое придет через «параллельный импорт» только через девяносто дней. Медики надеются на скорейшее разрешение проблемы.