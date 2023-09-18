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Молния надолго вывела из строя оборудование

«С палочками и плачут»: стоматология в Новосибирске теряет клиентов из-за молнии

18 сентября 2023, 11:51
Фото: pxhere.com
Молния надолго вывела из строя оборудование
В городской стоматологической поликлинике №6 уже месяц не работает лифт. Причина — удар молнии. Из-за этого многие пациенты попросту не могут прийти к медикам для лечения зубов.
«Мы потеряли возрастных пациентов, которые возвращаются с дач. Им хочется полечить зубы, проверить здоровье, но без лифта передвигаться сложно. Рентген и ортопеды — на верхних этажах. Приходят с палочками, жалуются и плачут, обижаются», — цитирует «НГС Новосибирск» сотрудницу поликлиники.

Из-за этого пришлось отложить прием «трудных» в плане передвижения пациентов до починки лифта. Оборудование вышло из строя месяц назад после удара молнии в электрощитовую. Благодаря гостье с небес надолго вышли из строя компьютеры, телефоны и стоматологическое оборудование.

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К настоящему моменту восстановлено практически все, кроме лифта. Дело в том, что детали необходимо получить из Южной Кореи. Все необходимое придет через «параллельный импорт» только через девяносто дней. Медики надеются на скорейшее разрешение проблемы.

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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Поликлиника#Электричество#Александр Ляхов#Молния
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