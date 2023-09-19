Департамент по ЧС мэрии Новосибирска назвал даты прихода холодов

С 23 по 27 сентября в регионе ожидается резкое ухудшение погоды, новосибирцев ждут затяжные дожди и понижение среднесуточной температуры до +6.+9 градусов. Это на один-два градуса ниже нормы, сообщил начальник городского департамента по делам ГО и ЧП Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 19 сентября.