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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Температура упадет ниже нормы

Департамент по ЧС мэрии Новосибирска назвал даты прихода холодов

19 сентября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Температура упадет ниже нормы
Волна холода накроет город в выходные и задержится до следующей недели

С 23 по 27 сентября в регионе ожидается резкое ухудшение погоды, новосибирцев ждут затяжные дожди и понижение среднесуточной температуры до +6.+9 градусов. Это на один-два градуса ниже нормы, сообщил начальник городского департамента по делам ГО и ЧП Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 19 сентября.

«После 27 еще несколько дней теплых будет перед возможным октябрьским выпаданием снега», — резюмировал Куценко.

Сегодня же начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев назвал официальную дату начала отопительного сезона.

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#Новосибирск#Артем Шершнев#Погода#Прогноз#Холод
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