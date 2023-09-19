Департамент по ЧС мэрии Новосибирска назвал даты прихода холодов

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
С 23 по 27 сентября в регионе ожидается резкое ухудшение погоды, новосибирцев ждут затяжные дожди и понижение среднесуточной температуры до +6.+9 градусов. Это на один-два градуса ниже нормы, сообщил начальник городского департамента по делам ГО и ЧП Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник, 19 сентября.
«После 27 еще несколько дней теплых будет перед возможным октябрьским выпаданием снега», — резюмировал Куценко.
Сегодня же начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев назвал официальную дату начала отопительного сезона.