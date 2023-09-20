Убийство в Бердске: дядя зарезал племянника после копки картошки

Следователи установили, что как дядя, так и племянник были пьяными. Они выпили после работы по копке картофеля, которой занимались весь день. Источник СМИ сообщил, что мужчина частично признает свою вину. Он утверждает, что не убивал парня, а на самом деле защищался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства.