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Мужчина умер

Убийство в Бердске: дядя зарезал племянника после копки картошки

20 сентября 2023, 01:35
Фото: 1MI
Мужчина умер

В Бердске мужчина зарезал племянника после копки картофеля

В Новосибирской области местный житель убил своего племянника. Парню было 20 лет, он жил в Новосибирске со своей девушкой и работал сварщиком на стройке. У них была годовалая дочь.

Инцидент произошел 11 сентября в Бердске. В тот день парень поехал к своему родственнику, чтобы помочь ему выкопать картофель.

Мачеха погибшего рассказала, что предполагаемый убийца и ее родственник сказал после случившегося, что «так получилось». Мужчина ударил новосибирца ножом, после чего пострадавший упал на землю в крови, пишет КП-Новосибирск.

Следователи установили, что как дядя, так и племянник были пьяными. Они выпили после работы по копке картофеля, которой занимались весь день. Источник СМИ сообщил, что мужчина частично признает свою вину. Он утверждает, что не убивал парня, а на самом деле защищался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

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