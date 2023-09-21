В Новосибирске подал в отставку замглавы регионального управления Следкома

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Новосибирске подписан рапорт об отставке, который подал заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталий Зарипов. Увольнение последовало после проверки работы регионального управления, которое долго время в статусе исполняющего обязанности возглавлял Зарипов. Ревизия была инициирована новым руководителем региональной структуры Евгением Долгалевым, сообщил Atas.info информированный источник.
По словам собеседника редакции, глава центрального аппарата Следкома Александр Бастрыкин был давно недоволен работой Зарипова, и возможность его отставки рассматривалась еще в апреле.
Предполагается, что последним днем работы Зарипова на посту замруководителя СУ СК по Новосибирской области станет 2 октября.