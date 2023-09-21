В Новосибирске подал в отставку замглавы регионального управления Следкома

В Новосибирске подписан рапорт об отставке, который подал заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталий Зарипов. Увольнение последовало после проверки работы регионального управления, которое долго время в статусе исполняющего обязанности возглавлял Зарипов. Ревизия была инициирована новым руководителем региональной структуры Евгением Долгалевым, сообщил Atas.info информированный источник.