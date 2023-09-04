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Реконструкция тротуаров в Академгородке вызвала протесты местных жителей

Бастрыкин велел проверить законность вырубки леса в Новосибирске

4 сентября 2023, 01:54
Фото: Страница "ВКонтакте" Натальи Шаминой
Реконструкция тротуаров в Академгородке вызвала протесты местных жителей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки о вырубке деревьев в одном из районов города Новосибирска. Проверка инициирована после сообщений общественников в соцсетях, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Жители одного из районов Новосибирска провели пикеты против незаконной по их мнению вырубки деревьев. Новосибирские активисты считают, что участки зеленой территории выводят из лесного фонда, что чтобы дальше вести застройку с последующей вырубкой. Граждане попросили правоохранителей обратить внимание на данную проблему.

СУ СК России по Новосибирской области начата проверка прозвучавших сообщений.

«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта
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По поручению Александра Бастрыкина проверка взята контроль в центральном аппарате СК России. По результатам проверки будет представлен доклад руководителю ведомства.

Напомним, Атас.инфо рассказывал, как 3 сентября, несколько активистов провели пикет возле ДК «Академия» в Советском районе Новосибирска. Участники акции протеста держали плакаты: «Хватит грабить Академгородок», «Спасем город — лес», «Нет вырубке и застройке Академгородка». Как рассказала редакции Atas.info организатор пикета Евгения Петухова, в научном центре, несмотря на охранный статус, продолжается вырубка городских лесов. А реконструкция тротуаров и строительство велодорожек этим летом приводит к повреждению корней деревьев, и может их погубить. При том, что аллеи на Морском проспекте давно стали достопримечательностью Академгородка.

Акция протеста против уничтожения лесов Академгородка прошла в Новосибирске
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#Общество#Экология#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Застройка#Лес#Академгородок#Александр Бастрыкин#Вырубка
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