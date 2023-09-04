Бастрыкин велел проверить законность вырубки леса в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:54
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Жители одного из районов Новосибирска провели пикеты против незаконной по их мнению вырубки деревьев. Новосибирские активисты считают, что участки зеленой территории выводят из лесного фонда, что чтобы дальше вести застройку с последующей вырубкой. Граждане попросили правоохранителей обратить внимание на данную проблему.
СУ СК России по Новосибирской области начата проверка прозвучавших сообщений.
По поручению Александра Бастрыкина проверка взята контроль в центральном аппарате СК России. По результатам проверки будет представлен доклад руководителю ведомства.
Напомним, Атас.инфо рассказывал, как 3 сентября, несколько активистов провели пикет возле ДК «Академия» в Советском районе Новосибирска. Участники акции протеста держали плакаты: «Хватит грабить Академгородок», «Спасем город — лес», «Нет вырубке и застройке Академгородка». Как рассказала редакции Atas.info организатор пикета Евгения Петухова, в научном центре, несмотря на охранный статус, продолжается вырубка городских лесов. А реконструкция тротуаров и строительство велодорожек этим летом приводит к повреждению корней деревьев, и может их погубить. При том, что аллеи на Морском проспекте давно стали достопримечательностью Академгородка.