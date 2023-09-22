Автобус № 28 задымился в Новосибирске с пассажирами внутри

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
Утром 22 сентября в Новосибирске задымился автобус № 28, где находились пассажиры. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Очевидцы передали информацию о задымлении автобуса. С их слов, все пассажиры успели покинуть салон.
В опубликованном видео можно увидеть, как дым заполняет салон общественного транспорта, а затем люди выходят на улицу. По данным публикации, никто не пострадал. В ГУ МЧС еще не прокомментировали случившееся.