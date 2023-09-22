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Автобус задымился

Автобус № 28 задымился в Новосибирске с пассажирами внутри

22 сентября 2023, 02:12
Фото: 1MI
Автобус задымился

В Новосибирске задымился автобус № 28 с пассажирами внутри

В Новосибирске сегодня произошло задымление автобуса с пассажирами, о чем сообщается в соцсетях.

Утром 22 сентября в Новосибирске задымился автобус № 28, где находились пассажиры. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Очевидцы передали информацию о задымлении автобуса. С их слов, все пассажиры успели покинуть салон.

В опубликованном видео можно увидеть, как дым заполняет салон общественного транспорта, а затем люди выходят на улицу. По данным публикации, никто не пострадал. В ГУ МЧС еще не прокомментировали случившееся.

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#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Эмилия Губарева#Пассажиры
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