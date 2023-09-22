Новосибирский прокурор начал крестовый поход против крыс — грызуны бегают у больницы

В здании не только живут люди, но и находятся организации. Среди них — детская больница и дирекция городских парков.Крысы давно стали головной болью МУП «САХ», поскольку, по мнению их представителя, многие подбрасывают мусор нелегально и уже после того, как регоператор вывез отходы.