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Крысы очень опасны для человека

Новосибирский прокурор начал крестовый поход против крыс — грызуны бегают у больницы

22 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Крысы очень опасны для человека
В Новосибирске прокурор Роман Спивак проверил выполнение приказа городской мэрии о ликвидации крыс. Мерзкие грызуны пугают людей и разносят инфекцию.

«Мы находимся у дома по Трудовой, 3. Здесь не вывозится мусор, контейнеры сломаны. Из-за этого и развелись крысы, которые пугают новосибирцев. Я дал поручение проверить деятельность УК и внес представление о ненадлежащем хранении баков», — цитирует Infopro54 Романа Сивака.

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В здании не только живут люди, но и находятся организации. Среди них — детская больница и дирекция городских парков.Крысы давно стали головной болью МУП «САХ», поскольку, по мнению их представителя, многие подбрасывают мусор нелегально и уже после того, как регоператор вывез отходы.

Местные жители считают, что всему виной — частные торговцы и заведения общепита. «Блинные, распивочные, овощи-фрукты. Жрут и жируют», — возмутилась присутствовавшая на проверке сибирячка.

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Дезинсекторы уже раскидали гниющие рыбьи головы (запах привлекает грызунов) и яд. Возможно, это поможет избавить спальный район от мерзких тварей.

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