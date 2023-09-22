Новосибирский прокурор начал крестовый поход против крыс — грызуны бегают у больницы

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
«Мы находимся у дома по Трудовой, 3. Здесь не вывозится мусор, контейнеры сломаны. Из-за этого и развелись крысы, которые пугают новосибирцев. Я дал поручение проверить деятельность УК и внес представление о ненадлежащем хранении баков», — цитирует Infopro54 Романа Сивака.
В здании не только живут люди, но и находятся организации. Среди них — детская больница и дирекция городских парков.Крысы давно стали головной болью МУП «САХ», поскольку, по мнению их представителя, многие подбрасывают мусор нелегально и уже после того, как регоператор вывез отходы.
Местные жители считают, что всему виной — частные торговцы и заведения общепита. «Блинные, распивочные, овощи-фрукты. Жрут и жируют», — возмутилась присутствовавшая на проверке сибирячка.
Дезинсекторы уже раскидали гниющие рыбьи головы (запах привлекает грызунов) и яд. Возможно, это поможет избавить спальный район от мерзких тварей.