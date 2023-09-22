Последний теплый день: на Новосибирск в выходные обрушится снегопад

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Синоптики из «Западно-Сибирского УГМС» предупреждают о заморозках и обильных дождях с мокрым снегом. Поэтому горожанам стоит подготовиться к холоду и взять теплую одежду.
Пятница, 22 сентября, будет последним теплым днем на этой неделе. В Новосибирске ожидается до +19…+21 ℃, южный ветер со скоростью до 16 м/с. В то же время, на всей территории области можно ожидать дождей, гроз, туманов и ветра до 17 м/с.
Уже в субботу, 23 сентября, дневная температура опустится до 12 ℃, а ночью ожидается еще больше холода — +7…9 ℃. Возможны холодные осенние грозы и шквалистый ветер со скоростью до 19 м/с.
24 сентября будет еще холоднее: ночью +2 ℃, а днем до +11 ℃. Поэтому жителям Новосибирской области следует быть готовыми к холодам и изменчивой погоде в ближайшие выходные.