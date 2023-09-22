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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Холодно будет на выходных

Последний теплый день: на Новосибирск в выходные обрушится снегопад

22 сентября 2023, 03:13
Фото: atas.info
Холодно будет на выходных

Мощное похолодание со снегопадом ожидает жителей Новосибирской области

В выходные дни жителей Новосибирской области ожидает сильный снегопад. В регион придет арктический циклон из Ханты-Мансийска, что приведет к резкому падению температуры воздуха до +2 ℃.

Синоптики из «Западно-Сибирского УГМС» предупреждают о заморозках и обильных дождях с мокрым снегом. Поэтому горожанам стоит подготовиться к холоду и взять теплую одежду.

Пятница, 22 сентября, будет последним теплым днем на этой неделе. В Новосибирске ожидается до +19…+21 ℃, южный ветер со скоростью до 16 м/с. В то же время, на всей территории области можно ожидать дождей, гроз, туманов и ветра до 17 м/с.

Уже в субботу, 23 сентября, дневная температура опустится до 12 ℃, а ночью ожидается еще больше холода — +7…9 ℃. Возможны холодные осенние грозы и шквалистый ветер со скоростью до 19 м/с.

24 сентября будет еще холоднее: ночью +2 ℃, а днем до +11 ℃. Поэтому жителям Новосибирской области следует быть готовыми к холодам и изменчивой погоде в ближайшие выходные.

Арктический холод приближается к Новосибирску — когда придут заморозки
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#Новосибирск#Погода#Эмилия Губарева#Ветер#Снегопад
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