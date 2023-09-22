Последний теплый день: на Новосибирск в выходные обрушится снегопад

Пятница, 22 сентября, будет последним теплым днем на этой неделе. В Новосибирске ожидается до +19…+21 ℃, южный ветер со скоростью до 16 м/с. В то же время, на всей территории области можно ожидать дождей, гроз, туманов и ветра до 17 м/с.