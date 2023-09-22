Роспотребнадзор настаивает на ношении масок в Новосибирске

Роспотребнадзор обратился к жителям Новосибирска с просьбой активно использовать медицинские маски в публичных местах, где много людей. Это связано с ростом числа заболевших в регионе в результате вирусных инфекций, которые передаются через воздух. Использование масок может снизить риск заражения.