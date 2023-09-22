Роспотребнадзор настаивает на ношении масок в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Updated Сегодня, 01:35
Роспотребнадзор обратился к жителям Новосибирска с просьбой активно использовать медицинские маски в публичных местах, где много людей. Это связано с ростом числа заболевших в регионе в результате вирусных инфекций, которые передаются через воздух. Использование масок может снизить риск заражения.
Советы специалистов включают обращение к врачу при первых признаках болезни. Также рекомендуется вакцинироваться от гриппа для тех, кто находится в хорошем состоянии здоровья. Оптимальное время для прививки — сентябрь и октябрь.
Напомним, что школы в Новосибирске отправляют детей на дистант целыми классами из-за ОРВИ и гриппа.