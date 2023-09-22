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Маски просят носить новосибирцев

Роспотребнадзор настаивает на ношении масок в Новосибирске

22 сентября 2023, 01:33
Фото: 1MI
Маски просят носить новосибирцев

Роспотребнадзор призвал новосибирцев носить маски из-за роста заболеваний

Роспотребнадзор призывает новосибирцев носить маски в местах скопления людей из-за сезонного роста заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем.

Роспотребнадзор обратился к жителям Новосибирска с просьбой активно использовать медицинские маски в публичных местах, где много людей. Это связано с ростом числа заболевших в регионе в результате вирусных инфекций, которые передаются через воздух. Использование масок может снизить риск заражения.

Советы специалистов включают обращение к врачу при первых признаках болезни. Также рекомендуется вакцинироваться от гриппа для тех, кто находится в хорошем состоянии здоровья. Оптимальное время для прививки — сентябрь и октябрь.

Напомним, что школы в Новосибирске отправляют детей на дистант целыми классами из-за ОРВИ и гриппа.

В Новосибирске школы отправляют классы на дистант из-за ОРВИ и гриппа
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#Общество#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Вакцинация#Эмилия Губарева#Маски
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