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Кот обморозил лапы на улице

В Новосибирске котик, обморозивший лапки, получил протезы

24 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
Кот обморозил лапы на улице
В Новосибирске коту Бальдру полностью протезировали лапы. Несчастное животное обморозило их на улице.

Как сообщает «КП-Новосибирск», кота обнаружили возле магазина в уральском городе Сухой Лог в начале нынешнего года. Он вмерз в лед и никак не мог освободить лапки. Бедняжку занесли в подъезд неравнодушные прохожие. Животное смогло отогреться, но потеряло подвижность конечностей.

Попытаться вернуть подвижность лапам решили в новосибирской ветклинике БЭСТ. Стоимость операции составила 400 тысяч рублей. В итоге коту решили сделать протезирование. Передние лапы поставили на механику в конце июля, задние — в сентябре.

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Сейчас кот живет у свердловчанки Марины. Неравнодушная к скандинавской мифологии женщина дала питомцу кличку Бальдр. Также у нее живет второй кот на протезах по кличке Один, которого тоже спасли новосибирцы.

Стоит отметить, что новосибирские ветеринары первыми в мире провели уникальную операцию по протезированию всех четырех лап. Впервые спасли конечности коту по кличке Рыжик в 2019 году.

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#Новосибирск#Животные#Операция#Ветеринария#Кот#Александр Ляхов
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