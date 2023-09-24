В Новосибирске котик, обморозивший лапки, получил протезы

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Как сообщает «КП-Новосибирск», кота обнаружили возле магазина в уральском городе Сухой Лог в начале нынешнего года. Он вмерз в лед и никак не мог освободить лапки. Бедняжку занесли в подъезд неравнодушные прохожие. Животное смогло отогреться, но потеряло подвижность конечностей.
Попытаться вернуть подвижность лапам решили в новосибирской ветклинике БЭСТ. Стоимость операции составила 400 тысяч рублей. В итоге коту решили сделать протезирование. Передние лапы поставили на механику в конце июля, задние — в сентябре.
Сейчас кот живет у свердловчанки Марины. Неравнодушная к скандинавской мифологии женщина дала питомцу кличку Бальдр. Также у нее живет второй кот на протезах по кличке Один, которого тоже спасли новосибирцы.
Стоит отметить, что новосибирские ветеринары первыми в мире провели уникальную операцию по протезированию всех четырех лап. Впервые спасли конечности коту по кличке Рыжик в 2019 году.