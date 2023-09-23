Манулы в Новосибирском зоопарке становятся более пушистыми к зиме

Девять тысяч волосков на один квадратный сантиметр шерсти — такой плотный подпушек не пропускает холодный воздух. Также к зиме рацион манулов становится более плотным, а весной им устраивают разгрузочные дни. В сильные морозы манулы могут не показываться из домиков и ведут малоподвижный образ жизни.