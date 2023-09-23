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Манулы готовятся к зиме в Новосибирске.

Манулы в Новосибирском зоопарке становятся более пушистыми к зиме

23 сентября 2023, 06:49
Фото: Телеграм-канал Новосибирского зоопарка
Манулы готовятся к зиме в Новосибирске.

Манулы Новосибирского зоопарка готовятся к зиме: отращивают подпушек

Всеобщие любимцы и чемпионы по пушистости — так назвали манулов в телеграм-канале Новосибирского зоопарка. Сотрудники зоопарка рассказали, как манулы готовятся к зиме.

В Новосибирском зоопарке живут сибирские манулы. Это самый северный подвид, отлично приспособленный к температурам до -50°C и снегу. Манулы наращивают плотный подпушек и жир, который помогает сохранять тепло в холодную погоду зимой.

Девять тысяч волосков на один квадратный сантиметр шерсти — такой плотный подпушек не пропускает холодный воздух. Также к зиме рацион манулов становится более плотным, а весной им устраивают разгрузочные дни. В сильные морозы манулы могут не показываться из домиков и ведут малоподвижный образ жизни.

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Многие приходят в Новосибирский зоопарк специально, чтобы посмотреть на манулов. Летом пара манулов выгуливала пять детенышей.

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