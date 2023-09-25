50 млн рублей за клининг заплатит театр оперы и балета (НОВАТ) в Новосибирске

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Сайт госзакупок опубликовал объявление о намерении Новосибирского театра оперы и балета заказать услуги по уборке помещений и чистке имущества. Театр хочет нанять подрядчика, который будет заниматься клинингом, дезинфекцией и уходом за предметами культурного наследия.
Исполнители должны будут осмотреть помещения и предметы интерьера перед началом уборки, чтобы определить их состояние и разработать план очистки. Ежедневно необходимо проводить поддерживающую уборку, а раз в неделю — генеральную.
Общая стоимость контракта составляет 50,2 млн рублей. Участие в торгах можно принять до 29 сентября. Договор будет заключен на два года.