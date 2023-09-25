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Уборка театру обойдется в десятки миллионов

50 млн рублей за клининг заплатит театр оперы и балета (НОВАТ) в Новосибирске

25 сентября 2023, 01:46
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Уборка театру обойдется в десятки миллионов

В Новосибирске театр оперы и балета заплатит 50 млн рублей за клининг

Новосибирский театр оперы и балета ищет подрядчика на уборку помещений и чистку имущества, предлагая контракт стоимостью 50 млн рублей, который будет действовать в течение 2 лет.

Сайт госзакупок опубликовал объявление о намерении Новосибирского театра оперы и балета заказать услуги по уборке помещений и чистке имущества. Театр хочет нанять подрядчика, который будет заниматься клинингом, дезинфекцией и уходом за предметами культурного наследия.

Исполнители должны будут осмотреть помещения и предметы интерьера перед началом уборки, чтобы определить их состояние и разработать план очистки. Ежедневно необходимо проводить поддерживающую уборку, а раз в неделю — генеральную.

Общая стоимость контракта составляет 50,2 млн рублей. Участие в торгах можно принять до 29 сентября. Договор будет заключен на два года.

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#Общество#Новосибирск#Новат#Контракт#Торги#Уборка#Эмилия Губарева#Клининг
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