Рыбак из Новосибирска поймал огромную щуку весом 13 кг

Никита Уржумов, так зовут этого рыбака, рассказал в соцсетях, что он установил новые рекорды по ловле. Он поймал окуни, которые весили от 500 до 695 граммов, судаки от 2 до 3,5 килограммов и щуки, которые были весом от 4 килограммов. Но самая большая щука весила более 13 килограммов.