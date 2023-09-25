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Огромная щука

Рыбак из Новосибирска поймал огромную щуку весом 13 кг

25 сентября 2023, 05:49
Фото: ВК/Рыбалка в Новосибирске
Огромная щука
В Томской области рыбак из Новосибирска поймал щуку весом 13 кг, он опубликовал фотографии в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети ВКонтакте.

В Томской области рыбак из Новосибирска поймал щуку, которая весила 13 килограммов. Это произошло в районе Молчаново-Колпашёво, где он заметил хороший клёв.

Никита Уржумов, так зовут этого рыбака, рассказал в соцсетях, что он установил новые рекорды по ловле. Он поймал окуни, которые весили от 500 до 695 граммов, судаки от 2 до 3,5 килограммов и щуки, которые были весом от 4 килограммов. Но самая большая щука весила более 13 килограммов.

Новосибирец рассказал, что он ловил рыбу только джигом на поливах. Иногда хищник прятался под свалом. Рыбак решил не задерживать свою рекордную щуку и отпустил ее.

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