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Рыба была крупной

Рыбак из Новосибирска поймал на приманку огромного сазана весом 13 килограмм

17 сентября 2023, 09:23
Фото: ВК/Рыбалка в Новосибирске
Рыба была крупной
Новосибирец поймал огромного сазана весом более 13 килограмм на водоеме в Спирино, используя свои бойлы с клубникой и сливой.

Сазана весом более 13 килограмм поймал новосибирец на реке Обь. Он использовал специальные приманки, которые сам сделал из клубники и сливы.

Рыбак провел на реке три дня и за это время ему удалось поймать пять сазанов, самый большой из которых весил 13,5 кг. В ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске» он поделился своим уловом и рассказал о своих методах ловли.

Он не раскрыл точный рецепт своих приманок, но упомянул, что использует бойлы собственного производства. Бойлы — это шарики из вареного теста, которые привлекают крупную рыбу.

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#Новосибирская область#Рыбалка#Эмилия Губарева#Обь#Улов
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