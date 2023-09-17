Рыбак из Новосибирска поймал на приманку огромного сазана весом 13 килограмм

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сазана весом более 13 килограмм поймал новосибирец на реке Обь. Он использовал специальные приманки, которые сам сделал из клубники и сливы.
Рыбак провел на реке три дня и за это время ему удалось поймать пять сазанов, самый большой из которых весил 13,5 кг. В ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске» он поделился своим уловом и рассказал о своих методах ловли.
Он не раскрыл точный рецепт своих приманок, но упомянул, что использует бойлы собственного производства. Бойлы — это шарики из вареного теста, которые привлекают крупную рыбу.