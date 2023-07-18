Говорящую щуку поймал рыбак в Кыштовке Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Рыбак выловил щуку в реке Тара Новосибирской области. Сибиряк Алексей Атабаев рассказал об этом в ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске».
Кыштовчанин выловил небольшую щуку весом примерно 700 грамм. Мужчина опубликовал видео с добычей: на кадрах видно, как рыба как будто разговаривает, открывая рот.
«Река Тара. Кыштовка. Ловится небольшая щука на блесну вертушку», — подписал видео сибиряк, а также прикрепив к посту и фотографию своего улова.
Напомним, что ранее в Новосибирске другой рыбак поймал гигантскую щуку в Оби. Ее длина составила 1 метр 24 см.