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Говорящую щуку поймал рыбак в Кыштовке Новосибирской области

18 июля 2023, 10:03
Фото: atas.info
Щука была первой, кто клюнула на крючок рыбака в реке Тара
В Кыштовке рыбак поймал говорящую рыбу: своей добычей он поделился в соцсетях.

Рыбак выловил щуку в реке Тара Новосибирской области. Сибиряк Алексей Атабаев рассказал об этом в ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске».

Кыштовчанин выловил небольшую щуку весом примерно 700 грамм. Мужчина опубликовал видео с добычей: на кадрах видно, как рыба как будто разговаривает, открывая рот.

Видео: Алексей Атабаев / Рыбалка в Новосибирске/ВК
«Река Тара. Кыштовка. Ловится небольшая щука на блесну вертушку», — подписал видео сибиряк, а также прикрепив к посту и фотографию своего улова.
Фото: ВК-группа "Рыбалка в Новосибирске".

Напомним, что ранее в Новосибирске другой рыбак поймал гигантскую щуку в Оби. Ее длина составила 1 метр 24 см.

В Новосибирске рыбак поймал гигантскую щуку в Оби
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#Рыбалка#Кыштовка#Река Тара#Щука#Соцсети#Видео#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город
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