В Новосибирске директор «Горзеленхоза» заплатит миллион за падение яблони на ребенка

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25 сентября 2023 года в Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор в отношении Натальи Цветковой, которую обвиняли в халатности, повлекшей последствия для 9-летнего ребенка.
Согласно приговору суда, Цветкова являлась директором МАУ «Горзеленхоз» в Новосибирске. Она забыла о проблеме аварийного дерева на территории Нарымского сквера. Это дерево упало на несовершеннолетнего ребенка, который на велосипеде ехал по тротуару, в результате чего, получил серьезные травмы. Суд признал Цветкову виновной в преступной халатности. Подсудимая не признала свою вину.
Ей было назначено условное лишение свободы на 2 года, с испытательным сроком также на 2 года. Также было взыскано 1 000 000 рублей компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу и его можно обжаловать.