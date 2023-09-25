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Яблоня упала на мальчика

В Новосибирске директор «Горзеленхоза» заплатит миллион за падение яблони на ребенка

25 сентября 2023, 03:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Яблоня упала на мальчика

В Новосибирске осудили директора «Горзеленхоза» за падение яблони на ребенка

Директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова признана виновной в халатности, из-за которой пострадал 9-летний ребенок.

25 сентября 2023 года в Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор в отношении Натальи Цветковой, которую обвиняли в халатности, повлекшей последствия для 9-летнего ребенка.

Согласно приговору суда, Цветкова являлась директором МАУ «Горзеленхоз» в Новосибирске. Она забыла о проблеме аварийного дерева на территории Нарымского сквера. Это дерево упало на несовершеннолетнего ребенка, который на велосипеде ехал по тротуару, в результате чего, получил серьезные травмы. Суд признал Цветкову виновной в преступной халатности. Подсудимая не признала свою вину.

Ей было назначено условное лишение свободы на 2 года, с испытательным сроком также на 2 года. Также было взыскано 1 000 000 рублей компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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