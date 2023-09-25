В Новосибирскую область приехали более 9 тысяч мигрантов из Средней Азии

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С января по июлю 2023 года в Новосибирской области количество жителей увеличилось на 3 тысячи человек благодаря миграции. Согласно данным Новосибирскстата, в регион приехало более 9,2 тысяч мигрантов из разных стран.
Наибольшее число мигрантов поступило из Таджикистана — более 4 тысяч человек. Из Казахстана приехало 2,7 тысячи мигрантов, из Киргизии — 1,1 тысячи, а ещё 600 мигрантов прибыли из Узбекистана, сообщает Новосибирскстат.
За первые семь месяцев 2023 года из Новосибирской области эмигрировали около 6,3 тысяч человек. Жители Сибири отправились проживать в различные страны, включая Таджикистан, Казахстан, Киргизию, Китай, Вьетнам и Грузию.