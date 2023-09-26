Спрос на новые иномарки вырос на 71,6% в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Также было замечено практически удвоение числа объявлений о продаже таких машин. Средняя цена на новые иномарки в этом регионе составила 4 миллиона рублей, что превышает среднюю цену по всей России — 2,9 миллиона.
В общем по стране эксперты отмечают рост спроса в данном сегменте на 110,5% за период лета. Среди самых популярных моделей за этот период была названа Toyota Camry, которая составила 6,7% от общего спроса на новые иностранные автомобили.
Отдельно стоит отметить, что доля спроса на китайские автомобили составила 46,8%. По данным Федеральной таможенной службы, в сентябре 20233 года автомобили из Китая занимали 92% от общего объема поставок в страну.