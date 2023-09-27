Голгофу в Луганск доставили из Новосибирска

Вместе с голгофой в Луганск были доставлены и иконы, собранные верующими из Тогучина в честь преподобного Серафима Саровского. Несколько десятков икон распределили по храмам Луганщины, а некоторые из них даже попали на передовую — в походные войсковые храмы. Кроме этого, в прицепе и машине волонтеров был также стандартный гуманитарный набор, который включал адресные посылки для бойцов, различное оборудование и продукты питания. Они также подарили несколько тысяч «сухих душей», которые были сделаны тогучинской волонтёрской группой «Тепло солдатам».