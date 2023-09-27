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Крест доставляли из Новосибирска

Голгофу в Луганск доставили из Новосибирска

27 сентября 2023, 03:27
Фото: Справедливая Россия
Крест доставляли из Новосибирска

Из Новосибирска в Луганский монастырь доставили голгофу

Александр Аксёненко, депутат Государственной Думы РФ, рассказал о святынях, которые были подарены жителями Новосибирска верующим в Луганскую область, а также о новом духовно-нравственном направлении проекта «УАЗ на Донбасс».

Этим летом Аксёненко и его коллеги посетили Луганскую Народную Республику. Они передали на подворье Свято-Вознесенского мужского монастыря образ святого Николая Чудотворца, который был ранее отреставрирован в Новосибирске. Во время передачи иконы настоятель монастыря попросил помощи с организацией доставки в храм большого напольного креста (голгофы). Именно тогда возникла идея создания нового духовно-нравственного направления проекта «УАЗ на Донбасс».

Крест был изготовлен несколько месяцев новосибирскими мастерами. Он сделан из кедра и имеет размер почти три метра в высоту и полтора метра в ширину, плюс подставка около полуметра. Крест был освящен в Александро-Невском соборе, после чего Аксёненко помог с его доставкой в Луганск. Голгофу перевозили в автоприцепе. Сейчас крест уже используется в богослужениях в монастыре.

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Вместе с голгофой в Луганск были доставлены и иконы, собранные верующими из Тогучина в честь преподобного Серафима Саровского. Несколько десятков икон распределили по храмам Луганщины, а некоторые из них даже попали на передовую — в походные войсковые храмы. Кроме этого, в прицепе и машине волонтеров был также стандартный гуманитарный набор, который включал адресные посылки для бойцов, различное оборудование и продукты питания. Они также подарили несколько тысяч «сухих душей», которые были сделаны тогучинской волонтёрской группой «Тепло солдатам».

Несколько дней до отъезда участники проекта «УАЗ на Донбасс» отправили в Луганск «УАЗ Патриот», который был специально модернизирован для передвижения по бездорожью. Это уже шестой автомобиль, который передали в рамках проекта. Прицеп, на котором доставлялась голгофа, также был подарен местным волонтёрам для развозки гуманитарной помощи.

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