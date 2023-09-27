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О росте цен на топливо не захотели говорить в компании

«Газпромнефть» отказалась обсуждать со СМИ рост цен на бензин в Новосибирске

27 сентября 2023, 02:23
Фото: 1MI
О росте цен на топливо не захотели говорить в компании
«Газпромнефть» отказалась обсуждать со СМИ рост цен на бензин в НСО, не предоставив ответ на запрос журналистов и сообщив, что они не имеют права комментировать цены и давать прогнозы из-за возможного штрафа.

Издание НГС обратилось к компании «Газпромнефть» с вопросами о росте цен на топливо в Новосибирске. Однако, журналисты так и не получили ответа.

Запрос был отправлен еще до введения запрета на экспорт бензина и дизеля. Согласно закону о СМИ, компания должна была ответить в течение семи дней, но ответ так и не поступил до вечера 26 сентября.

Журналисты решили связаться с пресс-службой «Газпромнефти» для выяснения причин отсутствия ответа. Представитель компании сообщил, что видел запрос, однако у них есть правило, которое запрещает комментировать цены и давать прогнозы.

Их компания не хочет подвергаться возможным штрафам, которые могут быть многомиллиардными, если они нарушат это правило.

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