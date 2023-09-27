«Газпромнефть» отказалась обсуждать со СМИ рост цен на бензин в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Издание НГС обратилось к компании «Газпромнефть» с вопросами о росте цен на топливо в Новосибирске. Однако, журналисты так и не получили ответа.
Запрос был отправлен еще до введения запрета на экспорт бензина и дизеля. Согласно закону о СМИ, компания должна была ответить в течение семи дней, но ответ так и не поступил до вечера 26 сентября.
Журналисты решили связаться с пресс-службой «Газпромнефти» для выяснения причин отсутствия ответа. Представитель компании сообщил, что видел запрос, однако у них есть правило, которое запрещает комментировать цены и давать прогнозы.
Их компания не хочет подвергаться возможным штрафам, которые могут быть многомиллиардными, если они нарушат это правило.