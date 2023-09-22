Рост цен на бензин и скандал с Rammstein: главное в Новосибирске 18–22 сентября

Прошедшая неделя была весьма бурной для новосибирцев. Поклонники немецкого коллектива Rammstein не смогли услышать симфонические каверы на песни, а водители испугались роста цен на бензин. О главных новостях — в материале Atas.Info.

∟ Стало известно, что будет с севшим в поле самолетом ∟ Новосибирцы пожаловались на переполненность новой школы в Европейском берегу ∟ Над Новосибирском было видно полярное сияние ∟ Новосибирцы возмутились ценам на бензин ∟ Новосибирцы не насладились симфонией от Rammstein ∟ В Новосибирске появился памятник барону Унгерну ∟ Секс в Новосибирске становится дорог: подорожали презервативы ∟ Год частичной мобилизации: как это было ∟ Дадут тепло: в Новосибирске начался отопительный сезон ∟ В Новосибирске открылась школа астрологии: горожане требуют ее ликвидации