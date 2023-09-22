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Больше всего сибиряков возмутила отмена концерта

Рост цен на бензин и скандал с Rammstein: главное в Новосибирске 18–22 сентября

22 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI
Больше всего сибиряков возмутила отмена концерта
Прошедшая неделя была весьма бурной для новосибирцев. Поклонники немецкого коллектива Rammstein не смогли услышать симфонические каверы на песни, а водители испугались роста цен на бензин. О главных новостях — в материале Atas.Info.

Стало известно, что будет с севшим в поле самолетом

Судьбу севшего в Убинском районе самолета «Уральских авиалиний» решит специальная комиссия. Поскольку самолет цел, то открывается множество вариантов. Фермерам выплатят компенсацию.

В правительстве Новосибирской области рассказали, что будет с севшим в поле самолетом
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Новосибирцы пожаловались на переполненность новой школы в Европейском берегу

Жители микрорайона «Европейский берег» требуют построить новую школу. В нынешней 220-й уже не хватает мест. При этом чиновники от образования не видят никаких проблем в сложившейся ситуации.

«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
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Над Новосибирском было видно полярное сияние

Новосибирцы смогли увидеть полярное сияние. Уникальное событие запечатлел известный астрофотограф Алексей Поляков. Съемки производились в ночь на 19 сентября неподалеку от деревни Жеребцово в Новосибирском районе.

Поражает воображение: полярное сияние заметили в Новосибирской области
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Новосибирцы возмутились ценам на бензин

Новосибирцев предупредили о тотальном дефиците бензина. При этом цены на топливо растут, возникают «серые» схемы экспорта, а водители тихо матерятся. Одним из выходов является обращение к правительству.

«Будет полный коллапс»: новосибирцев предупредили о тотальном дефиците бензина
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Новосибирцы не насладились симфонией от Rammstein

В Новосибирске отменили «Симфонию Rammstein». Выступление оркестра CAGMO в Академгородке, запланированное на 21 сентября, возмутило представителей организации «Радетель». Причина — мнимое глумление над русскими девушками в клипах. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров одобрил отмену мероприятия, а мэр Анатолий Локоть сделал вид, что не знаком с творчеством немцев.

«Никто не умрет»: новосибирцы не услышат «Симфонию Rammstein»
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В Новосибирске появился памятник барону Унгерну

Новосибирцы могут лицезреть бюст барона Унгерна в сквере Героев Революции. При этом именно большевики и расстреляли в тогдашнем Новониколаевске одиозного белогвардейца и антисемита. Краевед Константин Голодяев считает, что кто-то явно симпатизирует аристократу, постоянно создавая новые памятные объекты.

«Некий символ антибольшевизма»: в Новосибирске установили бюст барону Унгерну
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Секс в Новосибирске становится дорог: подорожали презервативы

В новосибирских аптеках подорожали презервативы. Цены на противозачаточные доходят до 300 рублей за пачку. Общая стоимость резинового «изделия №1» возросла на 70%.

Заниматься сексом стало дороже с начала СВО — цены на презервативы выросли вдвое
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Год частичной мобилизации: как это было

21 сентября исполнился год со дня начала частичной мобилизации. Новосибирцы восприняли указ президента совершенно по-разному. Хватало как бюрократических ошибок, так и массового воодушевления.

Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации
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Дадут тепло: в Новосибирске начался отопительный сезон

В Новосибирске начался отопительный сезон. 21 и 22 сентября подключат садики и больницы, затем потеплеет в квартирах. Уже опубликован список улиц.

Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
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В Новосибирске открылась школа астрологии: горожане требуют ее ликвидации

В Новосибирске открылась школа астрологии. Ее учредители обещают каждому дать полноценные научные знания, а само учреждение имеет лицензию от Министерства образования. Однако новосибирцы пребывают в бешенстве.

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#Наука#Новосибирск#Отопительный сезон#Самолет#Частичная мобилизация#Анатолий Локоть#Отмена концерта#Александр Ляхов
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