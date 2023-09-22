Рост цен на бензин и скандал с Rammstein: главное в Новосибирске 18–22 сентября

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Судьбу севшего в Убинском районе самолета «Уральских авиалиний» решит специальная комиссия. Поскольку самолет цел, то открывается множество вариантов. Фермерам выплатят компенсацию.
Жители микрорайона «Европейский берег» требуют построить новую школу. В нынешней 220-й уже не хватает мест. При этом чиновники от образования не видят никаких проблем в сложившейся ситуации.
Новосибирцы смогли увидеть полярное сияние. Уникальное событие запечатлел известный астрофотограф Алексей Поляков. Съемки производились в ночь на 19 сентября неподалеку от деревни Жеребцово в Новосибирском районе.
Новосибирцев предупредили о тотальном дефиците бензина. При этом цены на топливо растут, возникают «серые» схемы экспорта, а водители тихо матерятся. Одним из выходов является обращение к правительству.
В Новосибирске отменили «Симфонию Rammstein». Выступление оркестра CAGMO в Академгородке, запланированное на 21 сентября, возмутило представителей организации «Радетель». Причина — мнимое глумление над русскими девушками в клипах. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров одобрил отмену мероприятия, а мэр Анатолий Локоть сделал вид, что не знаком с творчеством немцев.
Новосибирцы могут лицезреть бюст барона Унгерна в сквере Героев Революции. При этом именно большевики и расстреляли в тогдашнем Новониколаевске одиозного белогвардейца и антисемита. Краевед Константин Голодяев считает, что кто-то явно симпатизирует аристократу, постоянно создавая новые памятные объекты.
В новосибирских аптеках подорожали презервативы. Цены на противозачаточные доходят до 300 рублей за пачку. Общая стоимость резинового «изделия №1» возросла на 70%.
21 сентября исполнился год со дня начала частичной мобилизации. Новосибирцы восприняли указ президента совершенно по-разному. Хватало как бюрократических ошибок, так и массового воодушевления.
В Новосибирске начался отопительный сезон. 21 и 22 сентября подключат садики и больницы, затем потеплеет в квартирах. Уже опубликован список улиц.
В Новосибирске открылась школа астрологии. Ее учредители обещают каждому дать полноценные научные знания, а само учреждение имеет лицензию от Министерства образования. Однако новосибирцы пребывают в бешенстве.