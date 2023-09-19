«Некий символ антибольшевизма»: в Новосибирске установили бюст барону Унгерну

Историки и краеведы до сих пор ломают копья в споре о последнем месте упокоения одиозного барона, известного своей крайней жестокостью. Часть исследователей считают, что расстрел был произведен в доме купца Маштакова, где сейчас находится Новосибирское художественное училище. Именно в подвале здания аристократ получил пулю в затылок после приговора суда. Однако эта версия до сих пор не доказана до конца.