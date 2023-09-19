«Некий символ антибольшевизма»: в Новосибирске установили бюст барону Унгерну

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Как сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на известного краеведа, сотрудника Музея города Новосибирска Константина Голодяева, именно в сентябре 1921 года — ровно 102 года назад — барон был расстрелян большевиками. 15 сентября руководителя Азиатской дивизии казнили в Новониколаевске (прежнее название областного центра).
Историки и краеведы до сих пор ломают копья в споре о последнем месте упокоения одиозного барона, известного своей крайней жестокостью. Часть исследователей считают, что расстрел был произведен в доме купца Маштакова, где сейчас находится Новосибирское художественное училище. Именно в подвале здания аристократ получил пулю в затылок после приговора суда. Однако эта версия до сих пор не доказана до конца.
Символизмом и некой иронией судьбы выглядит и установка бюста под аналогичной скульптурой командиру партизанского отряда Петру Щетинкину, лично участвовавшему в поимке Романа Унгерна. Часть исследователей приписывают Щетинкину и арест барона. Роковую роль пламенный большевик сыграл также в судьбе министров правительства Колчака, вынеся им смертельные приговоры в составе Чрезвычайного ревтрибунала.
Однако тень барона Унгерна по-прежнему витает над Новосибирском. В прошлом году аналогичный бюст появился у здания вышеупомянутого училища на Красном проспекте. Возле развалин химического завода на Фабричной (в 1921 году там находился парк «Сосновка», где и происходил судебный процесс. Обвинителем являлся секретарь ЦК, член Оргбюро ЦК РКП (б) и глава «Союза воинствующих безбожников» Емельян Ярославский) в 2021 году появился «народный мемориал» в виде портрета Унгерна на стене здания.
При этом в начале 1990-х годов предпринималась попытка реабилитации Романа Унгерна. Однако в 1998 году Новосибирский областной суд отказал в праве покойного аристократа на посмертное признание в качестве жертвы политических репрессий. Возникли ли в то время тайные поклонники барона фон Унгерна и являются ли данные акции попыткой привлечь внимание к кумиру, неизвестно.
«Унгерн — неоднозначная личность, героем уж точно никогда не был во всех смыслах. Но для многих он может быть неким символом антибольшевизма», — отметил Константин Голодяев.
Барон Роберт Николаус Максимилиан (в России — Роман Федорович) фон Унгерн-Штернберг родился 29 декабря 1885 в австрийском Граце. Военную службу начал в 1908 году в Забайкальском казачьем войске. Служил под началом барона Петра Врангеля, дружил с атаманом Григорием Семеновым.
С началом Гражданской войны внезапно проникается идеей реставрации империи Чингиз-хана, для чего воюет в нынешней Монголии с Красной армией и Китаем. Тогдашний глава буддистов Монголии Богдо-Гэгэн VIII даже повелел служить посмертные молебны после расстрела Унгерна. Тем не менее, отличался крайней жестокостью к противнику и антисемитизмом.