Кулинарный поединок провели заключенные в новосибирском СИЗО № 2

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Участники соревнования были членами кулинарного клуба «Гурман», молодые люди, оставшиеся в учреждении для выполнения различных хозяйственных работ. Они изучали технологию приготовления овощных салатов.
Цель проведения данного конкурса состояла в обучении участников приготовлению разнообразных блюд и организации досуга для осужденных, находящихся в заключении.
Об этом рассказала Ирина Тонышева, старший лейтенант внутренней службы, которая является инспектором группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.