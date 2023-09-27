atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Заключенные узнавали, как готовятся блюда

Кулинарный поединок провели заключенные в новосибирском СИЗО № 2

27 сентября 2023, 04:13
Фото: 54.fsin.gov.ru
Заключенные узнавали, как готовятся блюда

В Новосибирске заключенные в СИЗО № 2 провели кулинарный поединок

В СИЗО № 2 провели интересное мероприятие — «Кулинарный поединок», который приурочили ко Дню приготовления пищи. Этот конкурс организовали работники группы, занимающейся воспитательной работой с заключенными.

Участники соревнования были членами кулинарного клуба «Гурман», молодые люди, оставшиеся в учреждении для выполнения различных хозяйственных работ. Они изучали технологию приготовления овощных салатов.

Цель проведения данного конкурса состояла в обучении участников приготовлению разнообразных блюд и организации досуга для осужденных, находящихся в заключении.

Об этом рассказала Ирина Тонышева, старший лейтенант внутренней службы, которая является инспектором группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Камеры для малолеток в СИЗО-2 под Новосибирском отделали плитками с бабочками
Узнать подробнее
Читайте также:
Троих борцов с коррупцией отправили в СИЗО за взятки в НовосибирскеПодозреваемый в изнасиловании школьницы сибиряк останется в СИЗО до октябряПодозреваемого в поджоге военкомата в Бердске отправили в СИЗО до 16 сентября 2023
#Общество#Новосибирск#Сизо#Эмилия Губарева#Осужденные#СИЗО №2#Досуг
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37