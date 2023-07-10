Камеры для малолеток в СИЗО-2 под Новосибирском отделали плитками с бабочками

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В СИЗО-2 был проведен ремонт в камере для содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, с целью улучшения их материально-бытовых условий. Эта камера предназначена для подростков, которые находятся в конфликте с законом.
Начальник следственного изолятора, подполковник внутренней службы Евгений Астанин, отметил, что такие улучшения имеют положительное влияние на эмоциональное состояние несовершеннолетних и создают благоприятную атмосферу. Он также подчеркнул, что это способствует развитию и формированию правопослушного поведения подростков, которые находятся в местах лишения свободы.
Примечательно, но на фотографии видно, что ремонт выполнен в светлых тонах, а на плитке в кухонной зоне были бабочки синего цвета. Батареи, стол, окно, шкаф покрасили в желтый цвет.
Отметим, что следственный изолятор находится в Куйбышеве. По данным 2ГИС, там содержатся только мужчины.