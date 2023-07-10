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Камеры для малолеток в СИЗО-2 под Новосибирском отделали плитками с бабочками

10 июля 2023, 06:54
Фото: Midjourney
Ремонт сделали в камере для содержания малолетних
Ремонт с бабочками сделали в камере СИЗО-2, где содержатся малолетние граждане. Об этом сообщили в ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

В СИЗО-2 был проведен ремонт в камере для содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, с целью улучшения их материально-бытовых условий. Эта камера предназначена для подростков, которые находятся в конфликте с законом.

Начальник следственного изолятора, подполковник внутренней службы Евгений Астанин, отметил, что такие улучшения имеют положительное влияние на эмоциональное состояние несовершеннолетних и создают благоприятную атмосферу. Он также подчеркнул, что это способствует развитию и формированию правопослушного поведения подростков, которые находятся в местах лишения свободы.

Примечательно, но на фотографии видно, что ремонт выполнен в светлых тонах, а на плитке в кухонной зоне были бабочки синего цвета. Батареи, стол, окно, шкаф покрасили в желтый цвет.

Отметим, что следственный изолятор находится в Куйбышеве. По данным 2ГИС, там содержатся только мужчины.

Бабочки на плиткеБабочки на плитке
Бабочки на плитке
Фото: 54.fsin.gov.ru
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