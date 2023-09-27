Нелегальных мигрантов накрыли полицейские во время рейда на складе в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В одном из складов Новосибирска был проведен рейд с целью выявления нелегальных мигрантов. Сотрудники полиции проверили законность пребывания 63 иностранных граждан на территории России.
В результате проверки обнаружено, что 17 работников склада не имели разрешительных документов для работы. Кроме того, двое из этих мигрантов находились на территории РФ незаконно. Им было вынесено постановление об административном выдворении из страны.
Также установлено, что 9 мигрантов предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет. Этим лицам запрещено въезжать в Россию.