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Мигрантов выдворили из страны

Нелегальных мигрантов накрыли полицейские во время рейда на складе в Новосибирске

27 сентября 2023, 05:46
Фото: Midjourney
Мигрантов выдворили из страны

В Новосибирске нашли 17 нелегальных мигрантов, работающих на складе

В результате рейда на складе в Новосибирске было обнаружено 17 нелегальных мигрантов, двоих из которых выдворят из России. Об этом сообщают в ГУ МВД региона.

В одном из складов Новосибирска был проведен рейд с целью выявления нелегальных мигрантов. Сотрудники полиции проверили законность пребывания 63 иностранных граждан на территории России.

В результате проверки обнаружено, что 17 работников склада не имели разрешительных документов для работы. Кроме того, двое из этих мигрантов находились на территории РФ незаконно. Им было вынесено постановление об административном выдворении из страны.

Также установлено, что 9 мигрантов предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет. Этим лицам запрещено въезжать в Россию.

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#Полиция#Мигранты#Эмилия Губарева#Рейд#Толмачёво
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