Новосибирский общественник взыскал с МВД 50 тысяч рублей за «игнор» на штрафстоянке

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Признать незаконными действия (бездействия) сотрудников Отдела полиции №6 „Октябрьский“ УМВД России по г. Новосибирску, выразившиеся: — в непринятии мер по пресечению противоправных действий работников ООО „ГАПП-9“, осуществлявшихся в период с 01.10.2022 по 04.10.2022, выразившихся в незаконном удержании на специализированной стоянке по адресу г. Новосибирск, ул. М. Кулагина, 2/1 принадлежащего Дудину Денису Александровичу автомобиля. — в не проведении проверки и непринятии решения по заявлению Дудина Дениса Александровича от 02.10.2022», — цитирует precedent.tv постановление Новосибирского областного суда.
Также Денису Дудину компенсируют судебные расходы в размере 40 тысяч рублей.
До этого общественнику удалось выиграть иск к ООО «ГАПП-9». Мировой суд признал действия сотрудников штрафстоянки незаконными и назначил соответствующий штраф.
Причиной претензий к полицейским стало фактическое бездействие сотрудников правоохранительных органов во время вызовов по поводу удержания автомобиля Дениса Дудина.
По мнению новосибирца, полицейские не обращали никакого внимания на самоуправство работников штрафстоянки, которые не желали возвращать машину вопреки всем разрешительным документам. «Тойота» была отдана только после вмешательства прокуратуры.
В свою очередь, участковый уполномоченный отказывался возбуждать административное дело и не реагировал на требования общественника принять меры к полицейским. В итоге Денис Дудин подал иск в Октябрьский районный суд. После отклонения иска им была подана апелляция.