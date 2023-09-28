Алексей Колмаков сохранил пост министра строительства Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Правительство Новосибирской области после губернаторских выборов в сентябре 2023 ушло в отставку в полном составе. Сразу после победы, действующий глава региона Андрей Травников, дал понять, что не планирует больших изменений в команде.
Для согласования на должность руководителя исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в сфере градостроительной деятельности губернатор предложил депутатам кандидатуру знакомого им министра строительства — Алексея Колмакова.
Депутатский корпус проголосовал единогласно. Электронное табло показало 63 голоса — «за», 1 — не голосовал.
Пост министра строительства Алексей Колмаков занял 27 октября 2022, а с декабря 2021 исполнял обязанности министра. На этом посту главным вызовом для него была сдача ЛДС «Сибирь-Арена». Предыдущий министр Иван Шмидт ушел в отставку, по мнению СМИ во многом из-за проблем с затягиванием строительства этого масштабного и скандального проекта, с многомиллиардным федеральным финансированием. Колмаков сумел довести ледовый дворец до технической сдачи в конце 2022 года. Потом еще 8 месяцев дворец стоял без зрителей. И только в августе в нем начали проводить хоккейные матчи.
В правительство Алексей Колмаков перешел из мэрии Новосибирска, где он работал инспектором Госстройнадзора, и замначальника УАСИ. На пост замминистра строительства Новосибирской области перешел в апреле 2018. И в мэрии, и позже в правительстве Колмаков отвечал за работу с обманутыми дольщиками. Общественники неоднократно обвиняли его в отсутствии диалога и игнорировании требований, который дольщики высказывали на протестных акциях.
В последние годы правительство области регулярно отчитывается о вводе в эксплуатацию «долгостроев». Однако, проблемы обманутых покупателей жилья в значительной части «проблемных» объектов Новосибирской области остаются до сих пор не решены.