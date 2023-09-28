Алексей Колмаков сохранил пост министра строительства Новосибирской области

Пост министра строительства Алексей Колмаков занял 27 октября 2022, а с декабря 2021 исполнял обязанности министра. На этом посту главным вызовом для него была сдача ЛДС «Сибирь-Арена». Предыдущий министр Иван Шмидт ушел в отставку, по мнению СМИ во многом из-за проблем с затягиванием строительства этого масштабного и скандального проекта, с многомиллиардным федеральным финансированием. Колмаков сумел довести ледовый дворец до технической сдачи в конце 2022 года. Потом еще 8 месяцев дворец стоял без зрителей. И только в августе в нем начали проводить хоккейные матчи.