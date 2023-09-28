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Новых судей назначил президент

Четыре женщины стали судьями в разных районах Новосибирска и области

28 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI
Новых судей назначил президент
Владимир Путин назначил четырех женщин-судей в разных районах Новосибирска и области.

В разных районах Новосибирска и области Владимир Путин назначил пять судей. Указ об этом был подписан президентом 27 сентября. Обновление состава судей затронуло четыре района Новосибирска и один район области.

Так, Евгений Овчинников стал заместителем председателя Первомайского районного суда. Женщины также получили назначения.

Юлия Соколовская стала судьей Кировского районного суда в Новосибирске, Ольгу Дьячкову назначили судьей Куйбышевского района региона, Наталья Зень стала судьей Октябрьского района Новосибирска, а Елена Хусиханова — Центрального района города.

Владимир Путин назначил в Новосибирскую область новых судей
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Владимир Путин#Судьи
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