Четыре женщины стали судьями в разных районах Новосибирска и области

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В разных районах Новосибирска и области Владимир Путин назначил пять судей. Указ об этом был подписан президентом 27 сентября. Обновление состава судей затронуло четыре района Новосибирска и один район области.
Так, Евгений Овчинников стал заместителем председателя Первомайского районного суда. Женщины также получили назначения.
Юлия Соколовская стала судьей Кировского районного суда в Новосибирске, Ольгу Дьячкову назначили судьей Куйбышевского района региона, Наталья Зень стала судьей Октябрьского района Новосибирска, а Елена Хусиханова — Центрального района города.