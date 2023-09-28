Локоть поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы России»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
В Москве сегодня состоится выбор культурной столицы России. В финале встретятся Новосибирск и Грозный. Мэр Анатолий Локоть также присутствует на мероприятии. Он участвует в заключительном этапе и торжественной церемонии объявления победителя конкурса «Культурная столица года — 2024».
Новосибирск стал одним из восьми городов-финалистов. Помимо столицы Сибири, за это звание борются Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.
Конкурс был запущен в 2023 году по инициативе Фонда развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица», при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. На участие в нём подали заявки 20 городов страны.