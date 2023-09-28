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Новосибирск соревнуется за звание

Локоть поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы России»

28 сентября 2023, 04:35
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирск соревнуется за звание

Мэр Новосибирска поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы России»

Мэр Анатолий Локоть представляет Новосибирск в финале конкурса «Культурная столица года», борясь за звание с Грозным и другими шестью городами.

В Москве сегодня состоится выбор культурной столицы России. В финале встретятся Новосибирск и Грозный. Мэр Анатолий Локоть также присутствует на мероприятии. Он участвует в заключительном этапе и торжественной церемонии объявления победителя конкурса «Культурная столица года — 2024».

Новосибирск стал одним из восьми городов-финалистов. Помимо столицы Сибири, за это звание борются Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.

Конкурс был запущен в 2023 году по инициативе Фонда развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица», при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. На участие в нём подали заявки 20 городов страны.

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#Общество#Новосибирск#Москва#Эмилия Губарева#Грозный
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