Локоть поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы России»

В Москве сегодня состоится выбор культурной столицы России. В финале встретятся Новосибирск и Грозный. Мэр Анатолий Локоть также присутствует на мероприятии. Он участвует в заключительном этапе и торжественной церемонии объявления победителя конкурса «Культурная столица года — 2024».