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Премии присвоили себе должностные лица

Незаконные премии у чиновников Новосибирской области забрали через суд

28 сентября 2023, 03:48
Фото: 1MI
Премии присвоили себе должностные лица
Главы двух сельсоветов Кочковского района были обязаны вернуть неосновательно полученные средства в доход бюджетов сельсоветов по решению суда.

В Новосибирской области суд принял решение о взыскании с глав Троицкого и Ермаковского сельсоветов Кочковского района неправомерно выплаченных ими премий.

Проверка, проведенная прокуратурой района, выявила факт того, что главы этих сельсоветов без разрешения Совета депутатов принимали решение о выплате себе премий.

В результате иска, поданного прокурором, суд признал это неосновательным обогащением и решил взыскать средства в пользу бюджетов сельсоветов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Бюджет#Прокуратура#Эмилия Губарева#Коррупция#Премии
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