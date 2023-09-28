Незаконные премии у чиновников Новосибирской области забрали через суд

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:51
В Новосибирской области суд принял решение о взыскании с глав Троицкого и Ермаковского сельсоветов Кочковского района неправомерно выплаченных ими премий.
Проверка, проведенная прокуратурой района, выявила факт того, что главы этих сельсоветов без разрешения Совета депутатов принимали решение о выплате себе премий.
В результате иска, поданного прокурором, суд признал это неосновательным обогащением и решил взыскать средства в пользу бюджетов сельсоветов.