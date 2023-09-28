Спикер Заксобрания Шимкив подарил подкову губернатору Травникову в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В начале первой сессии Законодательного собрания Новосибирской области в осеннем сезоне спикер Андрей Шимкив вручил сувенирную подкову губернатору Андрею Травникову, поздравив его с победой на выборах главы региона.
«Мы желаем вам успешно отработать следующие пять лет. Это подкова на счастье, на удачу, чтобы мы спокойно подошли к третьему сроку», — сказал Шимкив.
В ответ Андрей Травников отметил, что в работе регионального правительства «принципиальных разворотов не будет», и пообещал, что сам будет «более ответственным и напряженным».
В ходе выборов, которые прошли 8–10 сентября 2023 года, Андрей Травников одержал победу, набрав 75,72% голосов от числа жителей области, которые приняли участие в голосовании. Это будет второй срок работы Травникова на посту избранного губернатора Новосибирской области.