В Новосибирске пройдет молодежный квест по ориентированию «Город авангарда»

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 02:06
В последний день сентября в центре Новосибирска пройдет молодежный квест по ориентированию в городе под названием «Город авангарда». Это не просто квест, но ещё и соревнование, экскурсия и даже мини-фестиваль. Участники смогут узнать об архитектуре и истории Новосибирска времен 20-30х годов в интерактивной форме.
Для прохождения квеста не нужно быть экспертом в истории и архитектуре — здесь главное это сообразительность, логика и умение работать в команде. В квесте могут участвовать команды от 2 до 4 человек. Каждая из них получит на старте книжку с заданиями, всего их будет 25.
Каждое задание состоит из адресов зданий и вопросов. Цель команды — как можно быстрее пройти максимальное количество точек, записать ответы и достигнуть финиша. Маршрут команды составляют сами — можно пройти только обязательные точки или все. Прохождение всего пути займет около 3-4 часов. Участие в квесте позволит узнать новые детали о знаменитых зданиях-памятниках конструктивизма, узнать, что такое курдонёр и найти самые старые фонари в центре города. А также все активные команды и победители получат призы от партнеров квеста.
Дата: 30 сентября, 2023 г.
Старт: с 11:00 до 15:00, финиш до 19:30.
Место старта и финиша: «Клуб Революция» (ул. Ленина, 24)
Первые 20 команд взрослой лиги и все студенты вузов и колледжей могут принять участие бесплатно. Дополнительную информацию и регистрацию на квест можно найти по ссылке.
Мероприятие проводится вместе с проектом «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» (ассоциация «СМАРТ-Концепт») и поддерживается Всероссийским конкурсом молодежных проектов «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон», мэрией Новосибирска и министерством культуры Новосибирской области.