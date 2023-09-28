В Новосибирске пройдет молодежный квест по ориентированию «Город авангарда»

Каждое задание состоит из адресов зданий и вопросов. Цель команды — как можно быстрее пройти максимальное количество точек, записать ответы и достигнуть финиша. Маршрут команды составляют сами — можно пройти только обязательные точки или все. Прохождение всего пути займет около 3-4 часов. Участие в квесте позволит узнать новые детали о знаменитых зданиях-памятниках конструктивизма, узнать, что такое курдонёр и найти самые старые фонари в центре города. А также все активные команды и победители получат призы от партнеров квеста.