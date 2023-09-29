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Мужчина погиб сразу

Электровоз насмерть раздавил мотоциклиста в Новосибирской области

29 сентября 2023, 09:47
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина погиб сразу

В Новосибирской области мотоциклист погиб, врезавшись в электровоз

На территории Барабинского района Новосибирской области произошла смертельная авария, в которой водитель мотоцикла столкнулся с движущимся электровозом и скончался на месте.

В Барабинском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля. Инцидент случился 28 сентября около 18:15, о чем сообщили в ГИБДД региона.

Водитель мотоцикла «Урал», который не имел права управлять транспортным средством данной категории, двигался по насыпи вдоль железнодорожных путей в направлении железнодорожного переезда.

Он игнорировал закрытый шлагбаум и звуковые сигналы, выехал на переезд и столкнулся с движущимся электровозом, который шёл со станции Барабинская в сторону Чаны.

Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии.

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