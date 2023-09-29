Электровоз насмерть раздавил мотоциклиста в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В Барабинском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля. Инцидент случился 28 сентября около 18:15, о чем сообщили в ГИБДД региона.
Водитель мотоцикла «Урал», который не имел права управлять транспортным средством данной категории, двигался по насыпи вдоль железнодорожных путей в направлении железнодорожного переезда.
Он игнорировал закрытый шлагбаум и звуковые сигналы, выехал на переезд и столкнулся с движущимся электровозом, который шёл со станции Барабинская в сторону Чаны.
Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии.