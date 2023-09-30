Размер выручки S7 в Новосибирске и Москве сравнялся к лету 2023 года

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
Доходы авиакомпании S7 от полетов в Новосибирск и Москву стали примерно одинаковыми. Эту информацию сообщила «Интерфакс» Татьяна Филева, которая является совладелицей группы S7, на саммите FWD. Woman Summit.
Изначально компания развивалась в Новосибирске, но позднее был создан авиахаб в Москве, который стал крупнейшим по объему перевозок.
Татьяна Филева рассказала, что после использования региональных самолетов Embraer они приняли решение вернуться в Новосибирск и активно развивать хаб здесь. К лету 2023 года доходы от полетов в Новосибирск и Москву сравнялись.
По информации «Ъ-Сибирь», количество маршрутов авиакомпании S7, вылетающих из Новосибирска, впервые превысило количество рейсов из Москвы. Это произошло из-за изменения приоритетов перевозчиков: авиакомпании увеличили количество полетов по внутренним направлениям вместо закрытых маршрутов в Европу. На данный момент, на 25 мая, из аэропорта Домодедово в Москве S7 выполняла полеты по 45 направлениям, тогда как из Новосибирска — по 71 направлению.