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Выручка увеличилась

Размер выручки S7 в Новосибирске и Москве сравнялся к лету 2023 года

30 сентября 2023, 02:38
Фото: atas.info
Выручка увеличилась
Авиакомпания S7 достигла равенства доходов от полетов в Новосибирске и Москве летом 2023 года благодаря активному развитию новосибирского хаба.

Доходы авиакомпании S7 от полетов в Новосибирск и Москву стали примерно одинаковыми. Эту информацию сообщила «Интерфакс» Татьяна Филева, которая является совладелицей группы S7, на саммите FWD. Woman Summit.

Изначально компания развивалась в Новосибирске, но позднее был создан авиахаб в Москве, который стал крупнейшим по объему перевозок.

Татьяна Филева рассказала, что после использования региональных самолетов Embraer они приняли решение вернуться в Новосибирск и активно развивать хаб здесь. К лету 2023 года доходы от полетов в Новосибирск и Москву сравнялись.

По информации «Ъ-Сибирь», количество маршрутов авиакомпании S7, вылетающих из Новосибирска, впервые превысило количество рейсов из Москвы. Это произошло из-за изменения приоритетов перевозчиков: авиакомпании увеличили количество полетов по внутренним направлениям вместо закрытых маршрутов в Европу. На данный момент, на 25 мая, из аэропорта Домодедово в Москве S7 выполняла полеты по 45 направлениям, тогда как из Новосибирска — по 71 направлению.

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#Москва#S7#Авиакомпания#Эмилия Губарева#Выручка
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