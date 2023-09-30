Размер выручки S7 в Новосибирске и Москве сравнялся к лету 2023 года

По информации «Ъ-Сибирь», количество маршрутов авиакомпании S7, вылетающих из Новосибирска, впервые превысило количество рейсов из Москвы. Это произошло из-за изменения приоритетов перевозчиков: авиакомпании увеличили количество полетов по внутренним направлениям вместо закрытых маршрутов в Европу. На данный момент, на 25 мая, из аэропорта Домодедово в Москве S7 выполняла полеты по 45 направлениям, тогда как из Новосибирска — по 71 направлению.