atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Мальчик едва не погиб

Школьник в Новосибирске получил ожоги от загоревшегося зарядного устройства

1 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Мальчик едва не погиб
Ребенок в Новосибирске получил ожоги от загоревшегося зарядного устройства, подробности сообщают в ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирске произошел случай, когда 9-летний ребенок получил ожоги от зарядного устройства. Школьник попал в беду, пока заряжал свой телефон. Инцидент произошел, потому что телефон был оставлен на зарядке рядом с кроватью.

В результате возгорания, огонь перекинулся на матрас, что привело к ожогам у пострадавшего — на туловище и кисти. В ГУ МЧС напомнили важные правила безопасности при зарядке электронных устройств:

  • Всегда используйте сертифицированные зарядные устройства.
  • Никогда не оставляйте без присмотра телефоны, электросамокаты, роботы-пылесосы и другие устройства на зарядке.
  • Постарайтесь избегать зарядки техники в ночное время.
  • Никогда не кладите телефон под подушку или рядом с кроватью.
  • Как только телефон достигает 100% заряда, необходимо отключить его от сети.
Дети едва не погибли, отравившись угарным газом в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасный борщевик в Новосибирской области: десятки людей с ожогамиМужчина получил ожоги при пожаре в Новосибирске — там вспыхнул склад с пиротехникойДвое новосибирцев получили ожоги при пожаре на Петухова
#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#Ожоги#МЧС#Ребенок#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
29 сентября, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00