Школьник в Новосибирске получил ожоги от загоревшегося зарядного устройства

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Новосибирске произошел случай, когда 9-летний ребенок получил ожоги от зарядного устройства. Школьник попал в беду, пока заряжал свой телефон. Инцидент произошел, потому что телефон был оставлен на зарядке рядом с кроватью.
В результате возгорания, огонь перекинулся на матрас, что привело к ожогам у пострадавшего — на туловище и кисти. В ГУ МЧС напомнили важные правила безопасности при зарядке электронных устройств: