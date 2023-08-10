Опасный борщевик в Новосибирской области: десятки людей с ожогами

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Жители Новосибирска обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных от растения под названием борщевик. В последнее время все больше людей, как взрослых, так и детей, страдают от пятен и волдырей на коже после контакта с этим растением. Медики называют эти ожоги луговым дерматитом.
Особенно много пострадавших от борщевика замечается в жаркую погоду и среди дачников. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.
Борщевик Сосновского стал появляться в Сибири примерно 10 лет назад. Его семена, вероятно, попали в Новосибирскую область вместе с семенами овощей. Бороться с этим растением очень сложно. При удалении борщевика необходимо надевать защитные очки, перчатки и длинную одежду. Если кто-то обнаруживает заросли борщевика, тому следует сообщить об этом в местное управление Россельхознадзора.