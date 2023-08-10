Опасный борщевик в Новосибирской области: десятки людей с ожогами

Жители Новосибирска обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных от растения под названием борщевик. В последнее время все больше людей, как взрослых, так и детей, страдают от пятен и волдырей на коже после контакта с этим растением. Медики называют эти ожоги луговым дерматитом.