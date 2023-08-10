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Опасный борщевик в Новосибирской области: десятки людей с ожогами

10 августа 2023, 03:12
Фото: 1MI
Растение нужно вырывать осторожно

Новосибирцы все чаще обращаются за медицинской помощью из-за ожогов от борщевика

В Новосибирске все больше людей обращаются за медицинской помощью из-за ожогов, вызванных контактом с борщевиком.

Жители Новосибирска обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных от растения под названием борщевик. В последнее время все больше людей, как взрослых, так и детей, страдают от пятен и волдырей на коже после контакта с этим растением. Медики называют эти ожоги луговым дерматитом.

Особенно много пострадавших от борщевика замечается в жаркую погоду и среди дачников. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Борщевик Сосновского стал появляться в Сибири примерно 10 лет назад. Его семена, вероятно, попали в Новосибирскую область вместе с семенами овощей. Бороться с этим растением очень сложно. При удалении борщевика необходимо надевать защитные очки, перчатки и длинную одежду. Если кто-то обнаруживает заросли борщевика, тому следует сообщить об этом в местное управление Россельхознадзора.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Ожоги#Борщевик#Пациенты#Дачники
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