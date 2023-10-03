Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске

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Из-за накопления вредных примесей в воздухе, в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Согласно информации Западно-Сибирского метеоцентра, со 2 октября метеорологические условия стали опасными для рассеивания примесей и достигли первой степени опасности. Предупреждение действительно до 4 октября.
Сегодня, 3 октября, ожидается безосадочная погода. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 м/с. В первой половине дня температура воздуха поднимется до +9… +11 градусов.
В ближайшие три дня прогнозируется теплая погода. Температура может достичь +15 градусов, однако город будет затянут туманом.