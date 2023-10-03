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Воздух грязный

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске

3 октября 2023, 01:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Воздух грязный

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение, так как метеорологические условия стали опасными из-за загрязнения воздуха.

Из-за накопления вредных примесей в воздухе, в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Согласно информации Западно-Сибирского метеоцентра, со 2 октября метеорологические условия стали опасными для рассеивания примесей и достигли первой степени опасности. Предупреждение действительно до 4 октября.

Сегодня, 3 октября, ожидается безосадочная погода. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 м/с. В первой половине дня температура воздуха поднимется до +9… +11 градусов.

В ближайшие три дня прогнозируется теплая погода. Температура может достичь +15 градусов, однако город будет затянут туманом.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Туман#Температура#Эмилия Губарева#Ветер#Штормовое предупреждение
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