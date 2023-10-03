Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске

Из-за накопления вредных примесей в воздухе, в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Согласно информации Западно-Сибирского метеоцентра, со 2 октября метеорологические условия стали опасными для рассеивания примесей и достигли первой степени опасности. Предупреждение действительно до 4 октября.