Певец из Новосибирской области Бахтин спел в программе «От всей души»

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
Музыкант Иван Бахтин из Кочковского района, принял участие в передаче Андрея Малахова «От всей души» на телеканале «Россия 1». В ходе шоу сибиряк исполнил свою песню под названием «Дорога домой», которую он сочинил сам.
Иван также рассказал историю своей жизни. Его родители развелись, когда ему было 11 лет, и с тех пор он вырос в селе Черновка с отцом, который подарил ему первую гитару. Именно после этого парень начал сочинять песни. Он заметил, что его тексты по большей части отражают то, что происходит вокруг и тревожит его.
Музыкант признался, что он пока не освоил аккорды и играет на слух, но это не помешало ему создать популярную песню. С момента её выхода в декабре 2022 года видеоролик на YouTube с композицией «Дорога домой» набрал около 100 тысяч просмотров.