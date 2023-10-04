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Музыкант исполнил свою песню

Певец из Новосибирской области Бахтин спел в программе «От всей души»

4 октября 2023, 01:36
Фото: шоу "От всей души"/скриншот
Музыкант исполнил свою песню
Певец Иван Бахтин из Новосибирской области выступил на телешоу Малахова, где рассказал о своей жизни и исполнил песню «Дорога домой».

Музыкант Иван Бахтин из Кочковского района, принял участие в передаче Андрея Малахова «От всей души» на телеканале «Россия 1». В ходе шоу сибиряк исполнил свою песню под названием «Дорога домой», которую он сочинил сам.

Иван также рассказал историю своей жизни. Его родители развелись, когда ему было 11 лет, и с тех пор он вырос в селе Черновка с отцом, который подарил ему первую гитару. Именно после этого парень начал сочинять песни. Он заметил, что его тексты по большей части отражают то, что происходит вокруг и тревожит его.

Музыкант признался, что он пока не освоил аккорды и играет на слух, но это не помешало ему создать популярную песню. С момента её выхода в декабре 2022 года видеоролик на YouTube с композицией «Дорога домой» набрал около 100 тысяч просмотров.

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#Общество#Новосибирск#Андрей Малахов#Эмилия Губарева#Музыка#Песня
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