Певец из Новосибирской области Бахтин спел в программе «От всей души»

Иван также рассказал историю своей жизни. Его родители развелись, когда ему было 11 лет, и с тех пор он вырос в селе Черновка с отцом, который подарил ему первую гитару. Именно после этого парень начал сочинять песни. Он заметил, что его тексты по большей части отражают то, что происходит вокруг и тревожит его.