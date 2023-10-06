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Мальчик пострадал

7-летний мальчик пострадал в ДТП в Новосибирске — его повезли в больницу

6 октября 2023, 03:48
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал

В Новосибирске в ДТП пострадал 7-летний мальчик

В результате ДТП на улице Бориса Богаткова в Новосибирске пострадал несовершеннолетний мальчик, который был доставлен в лечебное учреждение с травмами. Подробности сообщают в ГИБДД по НСО.

06 октября в 08:35 на территории Дзержинского района Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения управлял автомобилем «Тойота Марк 2» по улице Бориса Богаткова.

В районе дома 266/4 он совершил разворот и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». Этой машиной управлял мужчина 1993 года рождения, двигавшийся в противоположном направлении.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик 2016 года рождения. Его доставили в лечебное учреждение, чтобы уточнить характер полученных им травм. На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства случившегося.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева
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