7-летний мальчик пострадал в ДТП в Новосибирске — его повезли в больницу

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Published Сегодня, 03:48
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06 октября в 08:35 на территории Дзержинского района Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения управлял автомобилем «Тойота Марк 2» по улице Бориса Богаткова.
В районе дома 266/4 он совершил разворот и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». Этой машиной управлял мужчина 1993 года рождения, двигавшийся в противоположном направлении.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик 2016 года рождения. Его доставили в лечебное учреждение, чтобы уточнить характер полученных им травм. На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства случившегося.