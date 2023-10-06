7-летний мальчик пострадал в ДТП в Новосибирске — его повезли в больницу

В Новосибирске в ДТП пострадал 7-летний мальчик

В результате ДТП на улице Бориса Богаткова в Новосибирске пострадал несовершеннолетний мальчик, который был доставлен в лечебное учреждение с травмами. Подробности сообщают в ГИБДД по НСО.