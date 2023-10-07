Терешкову — в «Бесогон»: общественники обратились к Никите Михалкову из-за вице-мэра

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
«Уважаемый Никита Сергеевич! У нас в Новосибирске упорно циркулируют слухи, что существуют опасность назначения Анны Терешковой на пост министра культуры Новосибирской области. У многих это просто в голове не укладывается. В этой связи возникла идея предоставить Вам материал для передачи „Бесогон“, — указано в обращении Новосибирского координационного совета.
По мнению общественников, Анна Терешкова позволяет себе действия, которые попросту не укладываются в политику защиты традиционных российских ценностей. В частности, вице-мэр Новосибирска высказалась в поддержку «парада зомби» на Хэллоуин в 2014 году, одобрила выставку скандального галериста Марата Гельмана* «Родина» в 2012 году (на тот момент являясь директором Новосибирского центра современного искусства) и скандальную таксидермическую экспозицию с животными в интимных позах в 2014 году.
Кроме того, общественники считают, что Анна Терешкова якобы фактически одобряет деятельность сторонников ЛГБТ в культурном поле и не видит в этом ничего зазорного. Направлено ли обращение на адрес Никиты Михалкова официально, пока неизвестно.
Разговоры о возможном назначении Анны Терешковой на пост министра культуры Новосибирской области начались после переизбрания губернатора Андрея Травникова. По мнению региональных СМИ, вакантную должность также могут занять директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева и музеолог Юлия Шуклина.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом