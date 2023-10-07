atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Никиту Михалкова просят публично разоблачить Анну Терешкову

Терешкову — в «Бесогон»: общественники обратились к Никите Михалкову из-за вице-мэра

7 октября 2023, 10:01
Фото: besogontv.ru ; ВК / Новосибирский художественный музей
Никиту Михалкова просят публично разоблачить Анну Терешкову

Никиту Михалкова попросили снять «Бесогон» о вице-мэре Новосибирска Терешковой

Новосибирские общественники обратились к известному режиссеру и автору программы «Бесогон» Никите Михалкову с просьбой осветить деятельность вице-мэра Анны Терешковой. По их мнению, возможное назначение на пост регионального министра культуры не отвечает политике сохранения традиционных ценностей.
«Уважаемый Никита Сергеевич! У нас в Новосибирске упорно циркулируют слухи, что существуют опасность назначения Анны Терешковой на пост министра культуры Новосибирской области. У многих это просто в голове не укладывается. В этой связи возникла идея предоставить Вам материал для передачи „Бесогон“, — указано в обращении Новосибирского координационного совета.
«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске
Узнать подробнее

По мнению общественников, Анна Терешкова позволяет себе действия, которые попросту не укладываются в политику защиты традиционных российских ценностей. В частности, вице-мэр Новосибирска высказалась в поддержку «парада зомби» на Хэллоуин в 2014 году, одобрила выставку скандального галериста Марата Гельмана* «Родина» в 2012 году (на тот момент являясь директором Новосибирского центра современного искусства) и скандальную таксидермическую экспозицию с животными в интимных позах в 2014 году.

Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Узнать подробнее

Кроме того, общественники считают, что Анна Терешкова якобы фактически одобряет деятельность сторонников ЛГБТ в культурном поле и не видит в этом ничего зазорного. Направлено ли обращение на адрес Никиты Михалкова официально, пока неизвестно.

Разговоры о возможном назначении Анны Терешковой на пост министра культуры Новосибирской области начались после переизбрания губернатора Андрея Травникова. По мнению региональных СМИ, вакантную должность также могут занять директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева и музеолог Юлия Шуклина.

*физическое лицо, признанное иностранным агентом

Названы кандидаты на пост министра культуры Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
#Культура#Новосибирск#Обращение#Анна Терешкова#Михалков#Александр Ляхов#Общественники
Подпишитесь
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
Вчера, 10:42
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
5 октября, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
Вчера, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
5 октября, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
Вчера, 02:46