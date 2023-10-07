Терешкову — в «Бесогон»: общественники обратились к Никите Михалкову из-за вице-мэра

По мнению общественников, Анна Терешкова позволяет себе действия, которые попросту не укладываются в политику защиты традиционных российских ценностей. В частности, вице-мэр Новосибирска высказалась в поддержку «парада зомби» на Хэллоуин в 2014 году, одобрила выставку скандального галериста Марата Гельмана* «Родина» в 2012 году (на тот момент являясь директором Новосибирского центра современного искусства) и скандальную таксидермическую экспозицию с животными в интимных позах в 2014 году.